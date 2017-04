Gemeenteraad stemt in met toekomstplannen dorpshuizen Nieuw-Dijk en Zeddam

DIDAM - Inwoners van Nieuw-Dijk en Zeddam kunnen hun plannen voor de overname van hun eigen dorpshuis verder gaan uitwerken. De gemeenteraad van Montferland heeft ingestemd met de voorstellen van de twee dorpen.

Twee andere dorpen in Montferland, Loil en Stokkum, zijn nog niet zo ver. Zij hebben uitstel gekregen van de gemeente.

De dorpen kunnen de panden voor een euro kopen van de gemeente Montferland. De gemeente wil namelijk dat inwoners de panden zelf gaan beheren en exploiteren, maar dat is nog niet zo makkelijk. Het onderhoud kost vaak veel geld.

In Nieuw-Dijk zit dorpshuis De Meikever. Dat is er onder andere voor dorpsevenementen, maar ook Jeugdwerk en de basisschool gebruiken het pand. Dat laatste is straks voorbij, want de school gaat deze zomer dicht. Ouderen gebruiken het pand om elkaar te ontmoeten en doen er verschillende activiteiten.

Groen licht

De inwoners willen graag dat de Meikever behouden blijft omdat er weinig alternatieven zijn. De kerk sluit mogelijk over enkele jaren ook al.

Volgens Jeroen Rosendahl van de vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk hebben veel inwoners de schouders eronder gezet en ligt er nu een plan waar het dorp mee verder kan. Een eventueel potje geld voor onderhoud en exploitatie gaat bij de overname mee. Daarnaast kunnen de dorpen 250.000 euro krijgen voor een verbouwing of nieuwbouw.

Volgens Rosendahl worden nu de verschillende mogelijkheden bestudeerd. De Meikever zit in een oud pand, dus ook nieuwbouw wordt onderzocht. 'Maar we zijn blij dat we groen licht hebben gekregen en nu verder kunnen.' Hij hoopt dat er deze zomer een concreet plan ligt voor de toekomst van het dorpshuis.

Alle dorpen van Montferland moeten voor begin 2019 de koop hebben afgerond.

Zie ook: Zorgen in Nieuw-Dijk over toekomst dorpshuis