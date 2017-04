Amateurvoetballers voor één keer landelijke sterren

ZUTPHEN - Zo sta je voor drie man en een paardenkop te voetballen op een zaterdagochtend én zo kan heel Nederland zondag naar je kijken via de televisie. Het overkomt de spelers van het tweede zaterdagelftal van Be Quick uit Zutphen. Zij spelen zaterdag hun kampioenswedstrijd voor de camera's van Fox Sports.

'Dit is het grootste evenement van dit voetbalseizoen, op het naderende kampioenschap van Feyenoord na dan', meldt Kevin Beekman uit Be Quick zaterdag 2.

'Er komen namelijk meer camera's dan bij een gemiddelde eredivisiewedstrijd. Daarnaast hangen er in de kleedkamer camera's en krijgen spelers een zendertje op.' En als klap op de vuurpijl komen bekende namen als Hans Kraaij jr., Koert Westerman, Kenneth Perez en Ronald de Boer de wedstrijd voorzien van commentaar.

Luister hier naar het gesprek met Kevin Beekman van Be Quick:

En het is niet zomaar een wedstrijd, het is zelfs een derby tegen FC Zutphen. 'Dit is echt een droom. Er hebben zich zoveel teams opgegeven, dit is echt super', vertelt Beekman. De wedstrijd staat onder leiding van oud-eredivisiescheidsrechter Roelof Luinge.

Volgend jaar in de eredivisie?

Nu er zoveel camera's op de wedstrijd gericht zijn zou het ook zomaar eens kunnen dat talent uit het Zutphense team gaat opvallen. Zouden er een aantal jongens in de eredivisie kunnen spelen vanaf komend seizoen? 'Nou.. we spelen het laagste van het laagste. Dat we kampioen kunnen worden in deze klasse is al mooi genoeg.'