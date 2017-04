Openbaar vervoer wordt duurder, behalve met een abonnement

ARNHEM - Reizigers zonder abonnement reizen zijn per 1 juli duurder uit in het Gelders openbaar vervoer. Ook wordt de korting voor ouderen en scholieren afgeschaft. Daar tegenover staat dat reizen met een abonnement voordeliger wordt.

De veranderingen worden ingevoerd, omdat de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland de tarieven en abonnementen gelijktrekken. Omdat dit niet tot hogere kosten voor de vervoerders mag leiden, gaan de kilometertarieven omhoog.

Nieuwe abonnement

Daarnaast komen er in Gelderland vier nieuwe abonnementen bij zoals Dal voordeel Oost, waarbij reizigers in de daluren 40 procent korting krijgen. De kortingsabonnementen voor scholieren en 65+ worden afgeschaft.

Ondanks het hogere tarief zullen de meeste reizigers volgens de provincie straks toch goedkoper uit zijn. Als ze tenminste het juiste abonnement aanschaffen.

Senioren kunnen in plaats van de regionale kortingskaart een landelijk abonnement afsluiten voor dezelfde prijs. Voor scholieren die met de trein reizen is geen alternatief, daarom krijgen zij komende twee jaar een compensatie in de kosten van hun abonnement.

ROCOV: hoger tarief duwt reiziger het OV uit

Reizigers die gewoon op saldo reizen, zijn wel duurder uit door het hogere kilometertarief. Vaak gaat dit om mensen die niet heel vaak met de bus reizen. Reizigersorganisatie ROCOV is bang dat deze reizigers door de verhoging afhaken en een alternatief kiezen, zoals de auto.

Naast deze verhoging van de kilometerprijs komt er straks ook nog de normale jaarlijkse verhoging bij. Hoe hoog de tarieven in juli precies zullen zijn, is daarom nog niet bekend.