Auto slaat over de kop op A12, weg richting Arnhem dicht

Foto: Twitter @OvD_Ramon

EDE - Op de A12, ter hoogte van Wageningen, is vrijdagmorgen een auto over de kop geslagen. Daardoor is op dit moment de rijbaan afgesloten in de richting van Arnhem.

Er is een traumahelikopter onderweg en er is ook een ambulance onderweg. De brandweer is al wel aanwezig, die probeert met man en macht het slachtoffer uit de auto te bevrijden. Verkeer moet rekening houden met een vertraging van minimaal een kwartier. Automobilisten worden omgeleid, meldt de VID.