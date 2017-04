Kunstwerk gezocht om vernielde lift op te fleuren

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil de houten bekisting rondom de lift bij de brug De Oversteek laten opfleuren. De bekisting is rondom de lift aangebracht na vandalisme, om te voorkomen dat de lift nog verder wordt beschadigd.

De Oversteek met de bijbehorende lift werd in november 2013 in gebruik genomen. In het voorjaar van 2014 was de lift al vernield met keien die aan de voet van de brug liggen. Daarop werd de lift eerst in plastic ingepakt en twee jaar later kwam er een houten bekisting omheen.

Positieve uitstraling

Volgens gemeente vormen de houten platen een prima basis voor een tijdelijk kunstwerk 'op deze gezichtsbepalende plek. Een kunstwerk heeft een positieve uitstraling en voorkomt hopelijk ongewenste uitingen.' Het kunstwerk kan een schildering zijn, maar ook voorstellen voor andere kunstwerken op de bekisting zijn welkom.

Kunstwerk moet te maken hebben met omgeving

De gemeente wil dat het kunstwerk op de houten bekisting te maken heeft met de brug en de omgeving. Er zijn drie belangrijke elementen voor inspiratie. Ten eerste de brug De Oversteek zelf met het kunstwerk ‘Lights Crossing’ en de ‘Sunset March’ die verwijzen naar de Waaloversteek in 1944 waarbij 48 soldaten omkwamen.

Het ontwikkelgebied Waalfront waar nieuwe huizen worden gebouwd en het cultureel kwartier rondom de oude kunstzijdefabriek NYMA waar allerlei culturele activiteiten plaatsvinden.

Kunstenaars kunnen tot 12 mei voorstellen indienen en een jury beoordeelt de inzendingen. Voor de opdracht die uiterlijk 6 juli 2017 klaar moet zijn, is 12.000 euro beschikbaar.

De verwachting is dat het kunstwerk drie tot vijf jaar blijft staan. Volgens de gemeente heeft het namelijk geen zin om de lift eerder uit zijn bekisting te halen en weer in gebruik te nemen, aangezien de omgeving nog volop in ontwikkeling is. Nu de omgeving nog zo leeg is, zou dat wellicht opnieuw vernielingen kunnen uitlokken.