'Nieuwe appartementen Nijmegen te duur voor jongeren'

Foto: N1

NIJMEGEN - De nieuwe appartementen aan de Genestetlaan in het Willemskwartier zijn volgens de buurtbewoners veel te duur. Een eenpersoonsstudio kost 710 euro en dat is te veel geld voor jongeren. Ondertussen hebben meer dan 600 mensen zich aangemeld om in de appartementen te gaan wonen, die in juli af moeten zijn. PVDA-raadslid Giselle Schellekens legt de schuld neer bij wethouder Bert Velthuis.

Velthuis heeft eerder met ontwikkelaar Stuworld afgesproken dat in de Genestetlaan goedkope woningen komen. Eventueel ook woningen die geschikt kunnen zijn voor jongeren of statushouders. 'Die afspraken heeft hij niet schriftelijk vastgelegd, waardoor de huurprijzen nu veel te hoog zijn voor jongeren in het Willemskwartier. Ik denk dat je er als wethouder goed aan doet om afspraken op papier te zetten' zegt Schellekens. Buurtbewoner Rifki Holla vertelt dat ze met de wijkraad komende dinsdag weer in gesprek gaan met Velthuis. 'We willen samen met hem tot een oplossing komen om samen naar Stuworld te gaan. Hopelijk kunnen we daar een huurverlaging krijgen'. De wijkraad heeft nog geen reactie van Stuworld zelf ontvangen.

