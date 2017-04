Doesburg bedankt reddende engel na brand

DOESBURG - Burgemeester Loes van der Meijs heeft donderdagmiddag Alex Verhaaff bedankt voor zijn hulp bij een beginnende brand op 1 april in Doesburg. De redder twijfelde geen moment toen hij rook zag in de woning van een oudere dame, hij wist het vuur te blussen en de bewoonster veilig naar buiten te brengen.

'Ik heb iemand in het zonnetje gezet, die heel kordaat opgetreden bij een beginnende brand en daarmee erger heeft voorkomen' aldus een trotse Loes van der Meijs. De redder vond de eervolle woorden en de bos bloemen van de burgemeester maar onnodig. '’Ik vind het een beetje overdreven, je doet zoiets', zegt een ingetogen Verhaaff, die na de redding ook weer gewoon koffie ging drinken bij zijn moeder.

'Ik ben naar binnen gegaan, heb haar gezegd dat ze naar buiten moest maar dat wilde ze niet. Toen ben ik eerst de brand gaan blussen en vond ik haar daarna op de grond naast het hondje. Ik heb haar overeind gebeurd, riem gepakt en hup naar buiten.'

Toch waarschuwt de brandweer voor de gevaren van zulke reddingsacties. 'Tot op zeker hoogte kan dat allemaal wel, maar als er hitte en rook in de woning is wordt het een gevaar voor wie daar naar binnentreedt' zegt bevelvoerder Michael Langenbach daarover. 'Deze keer liep het goed af, er hing wel wat rook in de woning maar de redder wist de weg in de woning.'