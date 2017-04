Vleermuizen vertragen komst asielzoekers

APELDOORN - De opening van een permanent asielzoekerscentrum in Apeldoorn is met ruim een jaar vertraagd. De belangrijkste oorzaak? Vleermuizen.

Op de locatie van GGNet aan de Deventerstraat moeten 400 tot 600 asielzoekers komen. Mogelijk worden dat er 800, maar daar moet de raad wel eerst mee instemmen. De verbouwing staat nu gepland voor 2018, zodat in 2019 de opvang open kan.

Het COA en de gemeente Apeldoorn hebben vrijdag een bestuursovereenkomst getekend.

Vanuit de buurt waar het azc moet komen is veel protest. Volgens het Comité Passend AZC is ruim 84 procent van de omwonenden tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn. Het comité is niet tegen de komst van een azc, maar wel op zo'n grote schaal.

