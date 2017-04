Onderhoudsbeurt voor Waalbrug in Nijmegen

NIJMEGEN - Auto's, vrachtwagens en motoren kunnen komende week slechts beperkt over de Waalbrug in Nijmegen. De weg krijgt een onderhoudsbeurt.

In de nachten van maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag moet verkeer op de brug over één rijstrook de stad uit. Wie vanuit de richting Lent de stad in wil, wordt omgeleid via De Oversteek.

De beperking geldt beide dagen van 22.00 tot 6.00 uur. Fietsers, bussen en taxi's mogen wel gewoon over de Waalbrug.