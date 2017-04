Reparatie geramde stuw kost zeker 20 miljoen euro

GRAVE - Het herstel van de stuw in de Maas bij Nederasselt en Grave kost zeker 20 miljoen euro. Dat laat Rijkswaterstaat weten aan Omroep Gelderland.

Volgens Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat zijn er noodmaatregelen getroffen, zoals een tijdelijke dijk. De schade is nu ongeveer 20 miljoen euro, maar dat kan nog oplopen, afhankelijk van wat er wordt aangetroffen.

Naar verwachting is de stuw eind juli gereed, voor het hoogwaterseizoen.

De stuw werd eind december kapotgevaren door de Duitse binnenvaarttanker Maria Valentine, die was geladen met benzeen.

Vandaag wordt bij de stuw een update gegeven over hoe het ervoor staat met de reparaties. Op dit moment wordt gewerkt met een zogeheten ‘droogzetkuip’. Daarmee wordt telkens een deel van de stuw drooggezet, zodat er kan worden gewerkt aan de fundering.

Het herstel van de stuw gaat nog een aantal maanden duren.

'Miljoenenschade voor bedrijven'

Rijkswaterstaat heeft rederij Gefo aansprakelijk gesteld voor de schade. Het bedrijfsleven heeft rond de 10 miljoen euro schade geleden, zegt werkgeversorganisatie LWV. Ook woonboten liepen schade op omdat ze droogvielen.

Door de aanvaring bij Grave was er wekenlang geen scheepvaartverkeer mogelijk over de Maas tussen Sambeek en Grave. Dat leidde tot forse economische schade.

Het is nog maar de vraag of en hoe veel geld de organisaties en woonbooteigenaren kunnen verhalen op de rederij. De rechtbank oordeelde eerder dat de rederij maximaal voor 915.000 euro aansprakelijk is. Dat geld wordt naar rato verdeeld, degene met de meeste schade krijgt naar verhouding ook het meeste geld uit het schadefonds.

Er loopt nog een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het stuwongeluk bij Grave. Rijkswaterstaat, de waterschappen en de veiligheidsregio's laten zelf ook een onderzoek uitvoeren, door onderzoeksbureau Berenschot.

