Twee auto's in vlammen op in Arnhem

Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Twee auto's zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Stuyvesanthof in de wijk Het Broek in Arnhem verwoest door een felle brand.

De brand werd rond 4.30 uur ontdekt. Het vuur sloeg over van de ene naar de andere auto. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een derde voertuig. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van brandstichting en zoekt getuigen. In Arnhem zijn dit jaar al meerdere autobranden geweest. Zie ook: Weer beginnende autobrand in Arnhem

