Jongens van 8 en 9 zonder papa en mama op avontuur

NIJMEGEN - Twee Zeeuwse jongens van 8 en 9 jaar oud hebben donderdag zonder hun ouders een lange reis gemaakt met de trein. Dat schrijft de politie Nijmegen-Noord op Facebook.

De twee stapten in Vlissingen in en kwamen uiteindelijk in Nijmegen uit. In de trein was al opgevallen dat ze zonder papa en mama reisden.

Ze werden door de Nederlandse Spoorwegen overgedragen aan de politie. Die zorgde ervoor dat ze in hun eigen bedje konden slapen.