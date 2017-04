Man dood bij steekincident in Wageningen

Foto: ViWa Media

WAGENINGEN - Aan de Narcissenstraat in Wageningen is donderdagavond een persoon om het leven gekomen na een steekpartij. Dat meldt de politie. Volgens omwonenden is het slachtoffer een man.

Er is een verdachte aangehouden. Recherche en forensische opsporing hebben onderzoek gedaan. De aanleiding van de steekpartij ligt in de relationele sfeer, aldus buurtbewoners. De identiteit van de betrokkenen is nog niet door de politie bekendgemaakt.