Alles-of-nietswedstrijd voor Achilles en kinderen organiseren Koningsspelen. Dit is het nieuws van vrijdag 21 april

ARNHEM - Een alles-of-nietswedstrijd voor Achilles'29, Golden Earring-drummer geeft les in Harderwijk en kinderen die de Koningsspelen organiseren. Dit is het nieuws van vrijdag 21 april.

Alles of niets voor Achilles'29

Achilles'29-trainer Eric Meijers merkte het donderdag terecht op: zijn ploeg heeft nog niets. De Groesbekers staan ondanks zes punten uit de laatste twee wedstrijden nog steeds op de laatste plaats in de Jupiler League. De wedstrijd vrijdagavond tegen nummer voorlaatst Dordrecht is dé wedstrijd voor Achilles'29. Bij een nederlaag is degradatie alleen op papier nog geen feit. Bij een zege op de directe concurrent staat de ploeg van Meijers op gelijke hoogte met Dordrecht en is het Wonder van Groesbeek weer een stap dichterbij.

Golden Earring-drummer geeft drumles

Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk geeft vrijdag eenmalig een clinic in Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk. Zuiderwijk heeft daarin 'handige tips voor de hedendaagse drummer'. De clinic begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Er zijn 200 plaatsen beschikbaar. Kaarten zijn 15 euro per stuk.

Kinderen organiseren Koningsspelen

De laatste vrijdag voor Koningsdag is weer aangebroken en dat houdt in dat de traditionele Koningsspelen weer worden georganiseerd. Basisschool De Appelgaard in Nijkerk pakt het dit jaar anders aan. Daar zijn de spelen georganiseerd door de kinderen zelf. Zo stelden zij onder andere een spelregelcommissie aan en stelden een warming-up samen.