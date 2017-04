Cornielje pleit voor herindeling op de Veluwe

OLDEBROEK - Gemeenten op de Veluwe moeten fuseren, anders komen ze in de toekomst in de knel. Dat vindt commissaris van de Koning Clemens Cornielje van Gelderland.

Cornielje sprak donderdag in Oldebroek tijdens een werkbezoek over de samenwerking tussen gemeenten. 'We kunnen een achterhoedegevecht gaan voeren, maar landelijk zie je overal de herindelingen.'

Burgers worden de dupe

Op de Veluwe zijn veel kleinere gemeenten. Op verschillende manieren wordt samengewerkt, maar fusies of herindelingen zijn niet aan de orde. Komend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Herindelingen en fusies zijn nooit populaire thema's voor lokale partijen voor de verkiezingen. Volgens de commissaris moet er wel over dit thema worden nagedacht, anders komen er problemen.

'In Groningen, Friesland, Zeeland, overal zijn dezelfde bewegingen en komen er grotere gemeenten', schetste Cornielje na zijn werkbezoek aan Oldebroek. 'De landelijke overheid ziet dat en maakt regels voor de jeugdzorg en de AWBZ op basis van gemeenten die groter zijn en dat aankunnen. Als je een kleine gemeente bent, dan kun je die taken niet meer goed uitvoeren. Dat betekent dat de burgers van die gemeente de dupe worden.'

Problemen ontstaan al

Oldebroek werkte eerst samen met Hattem en Heerde. Er ontstond onenigheid over de mate van samenwerking en nu zoekt Oldebroek de samenwerking juist met Nunspeet en Elburg.

Volgens Cornielje zie je dat kleine gemeenten nu al moeite hebben, terwijl nog meer op gemeenten afkomt. 'Dat zie je hier in Oldebroek. De jeugdzorg moeten ze hier uitvoeren op een hoger niveau en dat levert extra bureaucratie op. En ook andere voorbeelden als Rijnwaarden en Neerijnen kunnen die taken niet meer goed doen. Inwoners zijn dan de dupe en ik wil graag dat alle inwoners van Gelderland de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben.'