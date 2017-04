IKEA was niet welkom op leeg Gelders bedrijventerrein

OLDEBROEK - Industrieterrein H2O heeft zo'n tien jaar geleden IKEA doorverwezen naar Zwolle toen het concern kwam informeren naar ruimte op het bedrijventerrein.

Dat vertelde Commissaris van de Koning Clemens Cornielje donderdag aan gemeenteraadsleden van Oldebroek: 'Ik heb jarenlang H2O als het voorbeeld van samenwerking genoemd tussen gemeenten. Er zijn nog steeds problemen, maar in de afgelopen tijd zijn we ook bezig geweest met oplossingen', vertelde Cornielje tijdens een werkbezoek.

Het gezamenlijke bedrijventerrein van Hattem, Heerde en Oldebroek is een zorgenkindje. H2O was ontwikkeld als een centrale plek waar bedrijven uit de drie gemeenten naar toe konden verhuizen. Het grootste gedeelte van het terrein ligt in de gemeente Oldebroek en een deel in Hattem. De crisis gooide roet in het eten en de afgelopen jaren ontstond er onenigheid tussen de gemeenten, waardoor de ontwikkeling stil lag.

Jarenlang is er nauwelijks grond verkocht. Inmiddels is het plan dat het bedrijventerrein ook bedrijven van buiten de gemeentegrenzen ruimte mag bieden. In de regio Zwolle is daar weerstand tegen, omdat men aan de andere kant van de IJssel bang is voor de concurrentie en het grote aanbod van bedrijventerreinen in de regio. 'H2O is ook een probleem van Overijssel, want een slecht lopend bedrijventerrein aan deze kant straalt ook af op Zwolle', vertelde de Commissaris van de Koning.

Overijssel heeft Gelderland ook nodig

Volgens Cornielje is oud-gedeputeerde van Gelderland Co Verdaas bezig met een advies. 'Ik heb de uitgangspunten daarvan gezien en dat geeft mij vertrouwen dat we eruit gaan komen. En dat is van belang voor het hele gebied in de regio Zwolle.'

Tijdens de vergadering wees hij er op dat er warme banden zijn met de provincie Overijssel en dat zij uiteindelijk ook Gelderland nodig hebben. 'Ze hebben ons ook nodig rondom de verbreding van de A28 en de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. We werken goed samen. We hebben de IKEA afgeslagen, die is naar Zwolle gegaan. Het heeft ook een keerzijde.'