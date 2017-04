Achilles'29 gaat sportpark aanpakken

GROESBEEK - Achilles'29 gaat sportpark De Heikant aanpakken. Dat werd donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst bekendgemaakt.

Het is al langere tijd een wens van Achilles’29 te investeren in de accommodatie, maar het bleek lastig om de financiën rond te krijgen. Daar is de club nu, naar eigen zeggen geheel op eigen kracht, alsnog in geslaagd.

In de eerste fase worden oude kleedkamers en de tribune afgebroken. Vervolgens wordt aan het hoofdveld een nieuw gebouw geplaatst waarin allerlei (sport)faciliteiten worden ondergebracht.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en milieu. Zo zal de club door middel van de toepassing van zonnepanelen en op basis van duurzame energievoorzieningen volledig energieneutraal gaan functioneren.