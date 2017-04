Acht blusvoertuigen ingezet bij heidebrand

UGCHELEN - In Ugchelen heeft donderdagavond enige tijd een heidebrand gewoed.

Het ging om een stuk grond van zo'n 100 bij 150 meter aan de Otterloseweg, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Vanwege de slechte bereikbaarheid van het gebied werden er meerdere wagens opgeroepen. In totaal zette de hulpdiensten acht blusvoertuigen in.

Inventariseren

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was het een 'redelijke brand'. 'Vuur is een raar iets. Het zit op de grond, maar het wil ook wel eens dat het in de grond zit. Dus ze zijn nu aan nablussen om te zorgen dat het niet weer oplaait', aldus woordvoerder Andre Meilink.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.