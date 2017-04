Goaltjesdief Piotr Parzyszek gelooft heilig in goede afloop voor De Graafschap

DOETINCHEM - Met 25 goals is Piotr Parzyszek dit seizoen de doelpuntenmachine van De Graafschap. 'Ik wil ook morgen beslissend zijn', zegt de Poolse spits.

Vrijdag staat een echte kraker op de rol als de apotheose volgt van de spannende strijd in de vierde periode. De Graafschap is afhankelijk van de nummer 1 Cambuur Leeuwarden, maar als de Friezen punten morsen tegen RKC en de Superboeren winnen bij Almere gaat het ticket naar Doetinchem.

Trainerswissel

'Het voelt als een lang seizoen en niemand had verwacht dat we nog dit soort wedstrijden zouden spelen', zegt Parzyszek als hij terugdenkt aan een dramatisch seizoen waarin De Graafschap pas in februari echt ging winnen. 'Er is na de winterstop met de trainerswissel toch iets omgegaan', vindt de Pool.

Iedereen betrekken

'Henk de Jong is een echte peoplemanager en Sandor van der Heide is tactisch heel sterk', vervolgt de centrumspits. 'Die combinatie werkt heel goed. Maar het allerbelangrijkste is dat de trainer vanaf het begin iedereen erbij heeft betrokken. Het bij elkaar houden van de groep, dat kan Henk als de beste', heeft Parzyszek gemerkt.

Het enthousiasme, de humor en het positivisme dat De Jong uitstraalt, heeft aanstekelijk gewerkt op de groep die lange tijd op een dood spoor zat bij De Graafschap. 'Iedereen wil spelen en als iemand geblesseerd raakt, staat een ander er nu ook gewoon. Iedereen leeft nu voor dit soort wedstrijden.'

Parzyszek is de doelpuntenmachine van de superboeren. Met 25 goals staat hij op de tweede plaats van de topscorerslijst. 'Ik verwacht ook van mezelf dat ik scoor. Maar we doet het met zijn allen he? We gaan daar met iedereen naar toe en natuurlijk wil ik morgen beslissend zijn.'

Drie keer winnen

Bij De Graafschap kijkt de selectie nu het afhankelijk is geworden van Cambuur ook al over de periode heen. Met nog drie wedstrijden te gaan kan de club uit Doetinchem zich zelfs nog via de reguliere stand plaatsen voor de fel begeerde play-offs om promotie. De Graafschap staat nu 13e. De 10e plek is voldoende. 'Ik ben er van overtuigd dat als we nu drie keer winnen, we er ook zijn. 100 procent. Dat baseer ik op de programma's van ons en de anderen. Morgen in Almere is de moeilijkste, dat wel.'