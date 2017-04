Topsporter: 'Ik spijbelde om te kunnen skaten'

ARNHEM - In 2016 liet het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weten dat skateboarden een olympische sport zou worden. Nu krap 10 maanden later zet Nederland zijn eerste stappen in aanloop naar Tokyo waar de skaters voor het eerst hun kunsten mogen vertonen.

Sjoerd Vlemmings is amper een maand bondscoach en presenteerde donderdag de twintig namen die gaan strijden om zich in Tokyo te kunnen bewijzen in 2020. Voor de ingang van het conferentiecentrum Papendal wapperen de vlaggen fier bij een stevige lentezon. Vlemmings toont zich voor het eerst in het openbaar en daarvoor is hij nog wel zenuwachtig want er staat nog veel werk te wachten.

'Het IOC heeft nog geen kwalificatie-eisen bekend gemaakt en dat maakt het lastiger om te weten waar je op moet selecteren. Ook is er nog geen topsportcentrum voor Nederlandse skateboarders. Dat moet nog anders, dat wórdt anders. Het is nog niet gerealiseerd, maar het komt er wel.'

Topsportcentrum

'De gemeente Den Haag heeft besloten één miljoen euro vrij te maken voor het bouwen van een accommodatie waar de skaters naar een olympisch niveau moeten gaan trainen, daar zijn wij erg blij mee.' De skaters trainen nu voornamelijk op skateparken en in de buitenlucht.

Skateboardtalent Douwe Macaré is één van de potentiële atleten die zich moet plaatsen voor de Spelen in Tokyo. 'Wat heel leuk is hier aan Papendal is dat we maar tien minuten hoeven te fietsen naar een super vette spot waar we met z'n allen kunnen skaten. Dat is echt zo'n plek waar iedereen die er langs loopt zo kijkt van: wat zijn die jongens dan aan het doen? Sommige mensen sturen ons weleens weg als we ergens aan het skaten zijn. Ze hebben dan niet door dat sommige sporters van de toekomstige olympische ploeg zijn.'

Budget voor sport en scholing

In andere sporten zie je sporters die compleet uitgedost in de oranje strijdkleur rondlopen in gesponsorde pakken en daarnaast een budget hebben om op olympisch niveau te trainen. 'Wij hebben dat niet nodig', aldus Macaré. 'Wij hebben wijde kleding nodig. Dat is eigenlijk het enige.'

Bondscoach Vlemmings liet tijdens de presentatie weten dat ze bezig zijn om afspraken te maken met diverse scholengemeenschappen zodat het makkelijker wordt voor de skaters om tijd vrij te maken voor de training.

'Niet op school vanwege skaten'

Lars de Weerd maakt ook deel uit van Vlemmings ploeg. Hij heeft er veel voor gelaten, zelfs school. 'Ik had nergens anders zin in dan in skaten. Ik heb wel vaak gehad dat ik niet op school was vanwege het skaten.'