Freek Thoone weet dat het ook mis kan gaan bij Achilles

GROESBEEK - Ondanks de geweldige comeback van de laatste tijd kan Achilles bij een nederlaag thuis tegen FC Dordrecht direct degraderen, officieus valt dan het doek.

"Dat is niet nieuw voor ons", zegt aanvoerder Freek Thoone. "Als we afgelopen weekend hadden verloren, was het ook heel moeilijk geworden. We hebben ze nu in het vizier, maar hebben we nog niks. Maar we kunnen Dordrecht door te winnen wel heel wat zenuwachtiger door maken. Het vertrouwen is er absoluut. Maar dit is een wedstrijd op zich. We gaan verder geen gekke dingen doen, we bereiden op ons een normale manier voor zoals we dat al het hele seizoen doen."

Vervolgens poseert de Limburger nog even met zijn jonge provinciegenoot Niek Versteegen. "Het wonder van Groesbeek!", klinkt het gezamenlijk en vol overtuiging.