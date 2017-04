Fietsen in de voetsporen van de Romeinen

WIJCHEN - Nijmegen mag dan de oudste stad van Nederland zijn, vlak ook Wijchen en Heumen niet uit! De drie gemeenten hebben nu gezamenlijk de fietsroute 'Luxe achter de Limes' uitgezet. Die route neemt je mee terug naar de tijd van de Romeinen.

Met de Romeinen kwam de welvaart

De Limes is de grens van het Romeinse rijk, die vanaf de nederzetting van een legerplaats in Nijmegen in het jaar 19 voor Christus, in het Rijk van Nijmegen kwam te liggen. En met de Romeinen kwam ook welvaart, vandaar de naam Luxe achter de Limes. Zo brachten de Romeinen onder meer stromend water, riolering en zelfs vloerverwarming.

Samenhang tussen Nijmegen en de dorpen eromheen

De fietsroute voert langs de bewijzen van de Romeinse aanwezigheid in het Rijk van Nijmegen. De route kan worden gestart vanaf diverse locaties zoals het kasteel in Wijchen of museum het Valkhof in Nijmegen. René Joosten die de routes mee hielp ontwikkelen, legt al fietsend door Wijchen uit waarom het logisch is dat 'zijn' gemeente en Wijchen samen optrekken met Nijmegen. René Joosten: 'Er is veel samenhang tussen de stad en de dorpen er omheen. 'Hier lagen de villa's, werkplaatsen ook en landerijen. En de stad had dat nodig.'

360 graden video's brengen je terug in de tijd

Helaas is er niet veel meer zichtbaar van de Romeinse aanwezigheid langs de route. Maar de gratis app maakt veel goed. Op een aantal plaatsen krijg je door 360 graden video's toch een indruk van het leven in de Romeinse tijd. En uit de informatie in de app blijkt die tijd eigenlijk verrassend veel overeenkomsten te hebben met de onze. Zo leefden er toen verschillende culturen naast elkaar, zoals legionairs uit Italië, hulptroepen uit Spanje en Bulgarije, inheemse Bataven, Germanen van boven de Rijn en Keltische handelaars. Feitelijk was dit de eerste multiculturele samenleving van Noordwest-Europa.

Vier Wijchense schoolkinderen die alvast een stuk hebben gefietst van de route kregen donderdag bij de officiële presentatie ieder een stuk Romeins aardewerk... uit Nijmegen. Had wethouder Paul Loermans uit Wijchen zelf niet wat scherven in de aanbieding? 'Hahaha. Jawel wij hadden ze ook. Maar het is een gezamenlijk project, dus dat doen we ook samen.'