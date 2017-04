Smajic en Thoone doorstaan training Achilles

GROESBEEK - Achilles'29 heeft vrijdagavond in de degradatiekraker tegen FC Dordrecht thuis de beschikking over veel aanvallende varianten.

Emir Smajic, de spits die tegen Volendam licht geblesseerd ontbrak, doorstond de training van donderdag. En dat gold ook voor aanvoerder Freek Thoone, die in de rust tegen Volendam aangaf dat hij last van zijn hamstring had en beter kon worden gewisseld.

Coen Gortemaker, Mart Raterink, Mischa Boelens en Jesse Edge ontbreken zeker bij Achilles. Het is nog onzeker of de Nieuw-Zeelander de rest van dit seizoen in actie kan komen.

"Ik blijft last houden van mijn bovenbeen. Het is geen scheurtje, want dan zou ik niet zo kunnen lopen. Maar het is waarschijnlijk een verrekking. Maar goed, ik wacht nu ook op het Wonder van Groesbeek.

Vermoedelijke opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; van de Beek, van Steen, Dekkers; Amaarouk, Versteegen, Thoone.