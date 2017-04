Achilles-trainer Meijers: wonder van Groesbeek nog niet geschied

GROESBEEK - Het Wonder van Groesbeek kan zich nog altijd voltrekken. Uit een schier onmogelijke positie knokte de vrijwel zekere degradant Achilles'29 zich de laatste wedstrijden terug.

En bij winst op Dordrecht thuis vrijdagavond, komen de ploegen zelfs in punten gelijk. "Maar het wonder is nog niet geschied. We hebben nog heel wat werk te klaren", weet trainer Eric Meijers.

"Te beginnen tegen de directe concurrent. Wij moeten de lijn doortrekken waar we mee bezig zijn. We staan er na de winterstop goed op met de groep en gaan nu ook onze wedstrijden winnen. Je krijgt daar ontzettend veel adrenaline en saamhorigheid van."

"We hebben keihard gewerkt in een moeilijke periode. Dat willen we nu bekroond zien met winst tegen Dordrecht, waardoor we in de competitie blijven. Al hebben we dan ook nog niks. Maar we willen alles en zijn er zo dichtbij. We weten ook dat het mis kan gaan, maar wij gaan uit van het positieve en van een goed scenario."