Bestuur Oud-Katholieke Kerk geschokt na aanhouding pastoor met kinderporno

Foto: Archief

CULEMBORG - Het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk is geschokt door het bericht over de arrestatie van Nico S. De oud-pastoor van de Oud-Katholieke Kerk in Culemborg is deze week in Cambodja aangehouden op verdenking van het maken van kinderporno.

'Volgens de berichten die ons vanochtend bereikten, zou er op zijn digitale camera en iPad kinderporno zijn aangetroffen', valt onder andere te lezen op de site van de Oud-Katholieke Kerk. 'De bisschop van Haarlem, onder wiens pastorale bevoegdheid S. als priester werkt, heeft hem in afwachting van verdere ontwikkelingen met onmiddellijke ingang geschorst als luchthavenpastor op Schiphol en als dienstdoend geestelijke in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.' Foto's naakte minderjarigen De 53-jarige S. werd in Siem Reap aangehouden. Hij zou bijna 1300 foto's van naakte minderjarige jongens op zijn fototoestel hebben gehad. Volgens de NOS gaat het om kinderen tussen de 11 en 15 jaar. Als S. schuldig wordt bevonden, hangt hem een straf van 7 tot 15 jaar cel boven het hoofd. Hij nam vier jaar geleden afscheid bij de Oud-Katholieke Kerk in Culemborg. Daarna bracht S. een studieverlof door in Cambodja om het Boeddhisme goed te leren kennen. Ook is hij betrokken geweest bij de hulpverlening aan de nabestaanden van de MH17-ramp. 'Geen signalen' 'Noch vanuit de parochie waar S. werkte, noch vanuit het bestuur van het Schiphol-luchthavenpastoraat zijn signalen gekomen die aanleiding gaven tot vermoedens betreffende vermeend seksueel misbruik door S.', valt er ook de lezen op de website. 'De kerk verleent zoveel als zij kan medewerking aan een onderzoek naar de beschuldigingen tegen S. en zet zich in voor een eerlijke rechtsgang.' Persconferentie Dirk Jan Schoon - voorzitter van het Collegiaal Bestuur - wilde telefonisch niet reageren. Hij verwees naar de reactie op de website van de Oud-Katholieke Kerk. Wel gaf Schoon aan dat de kerk vrijdag om 10.30 uur een persconferentie in Amersfoort geeft. Over de inhoud van deze bijeenkomst wilde hij ook niets zeggen. Zie ook: Opgepakte man Cambodja oud-pastor van Culemborg

Het bericht op de website van de Oud-Katholieke Kerk