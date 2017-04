Nog geen plannen dit weekend? Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Je wilt er dit weekend lekker op uit, maar waar is er wat leuks te beleven? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje. Een greep uit het aanbod.

Vrijheidsfestival

Onder het motto `Vrijheid is van ons allemaal, maar voor iedereen verschillend`, vindt zaterdag in Ede het eerste Vrijheidsfestival plaats. Centraal staan de verhalen van veteranen, van de Molukkers in het Nederlandse verzet en van de Canadese zomer van 1945. Vanaf 2 uur is iedereen welkom op het festival terrein in en om het Akoesticum. Er zijn workshops, exposities, optredens en de dag wordt afgesloten met een artistieke vrijheidsparade.

website Vrijheidsfestival

Bloesemtocht

En de wandelaars onder ons kunnen zaterdag naar Geldermalsen. Daar wordt voor de 25e keer de Rode Kruis Bloesemtocht gelopen. Je kunt kiezen uit vele afstanden tussen de 8 en 40 kilometer. En natuurlijk kun je bij alle routes genieten van de prachtige omgeving en de vele vele fruitbomen die in volle bloei staan.

Kijk hier voor meer informatie

EK Trial

Ben je gek van motorcrossen, dan is het EK Trial in Zelhem misschien wel iets voor je. Na het zeer succesvol verlopen EK in 2012 besloot ZAMC opnieuw de wedstrijd te organiseren. Tijdens deze motorwedstrijden gaat het niet om snelheid maar om balans. Bij de vereniging is een speciaal parcours aangelegd. De wedstrijden zijn zaterdag en zondag.

Wij namen alvast een kijkje bij de voorbereidingen.

Kijk hier voor meer informatie.

Apenkooien

De laatste gymles voor de vakantie was altijd de leukste! Volgens goede traditie wordt er dan namelijk ge-apenkooid. Dat kan nu ook in Burgers Zoo waar de grootste apenkooi van Nederland is opgebouwd. Zowel kinderen als volwassenen kunnen er rennen, klimmen en springen over een parcours. Het is niet alleen leuk, maar je komt onderweg ook te weten hoe verschillende dieren presteren op de onderdelen. De apenkooi gaat open vanaf zaterdag en is tot en met 2 juli te bezoeken.

zie hier een voorproefje.

website Burgers' Zoo

BronbeekFestival

Tijdens het BronbeekFestival zondag kun je in het museum en op landgoed Bronbeek op avontuur. Er zijn tientallen activiteiten op het landgoed, in legertenten en binnen in het museum. Zo kun je vliegen in een flightsimulator, pony rijden over het landgoed en de klimtoren beklimmen. Het festival is voor alle leeftijden.

website BronbeekFestival

Esther Stegeman geeft elke donderdag in het tv-programma UIT met Esther uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Het programma is te zien vanaf 17.20 uur op TV Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.

De uitzending van afgelopen donderdag: