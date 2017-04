Koningsspelen barsten los

NIJKERK - Ontbijten, spelletjes, dansen en sporten: de Koningsspelen zijn op veel basisscholen in de provincie weer losgebarsten. Zo ook op basisschool de Appelgaard in Nijkerk. En wel op een bijzondere manier. Volwassenen hadden hier niks te maken met de organisatie.

Een spelregelcommissie, een pr-commissie, een EHBO-team: de leerlingen regelden het allemaal. Iedereen uit groep 6,7 of 8 kreeg een eigen functie. 'Ik hoefde amper iets te doen', vertelt meester Ferdie van Middendorp. 'Ze hebben zelfs de burgemeester zo ver gekregen om de spelen hier te openen.'

De kinderen hebben dus alles zelf georganiseerd. 'We zorgen dat het bekend is in heel Nederland', vertelt een van de kinderen van de pr-commissie. 'We hebben een poster gemaakt, een Instagrampagina, we hebben iets op de schoolsite en op de Facebookpagina gezet.'

Leuk maar ook leerzaam

De Koningsspelen zijn leuk, maar het is ook belangrijk dat de kinderen iets leren. 'Vaardigheden zoals samenwerken en communiceren. Die heb je later superhard nodig. Als je die nu oefent is zo'n realistische context als de Koningsspelen, is dat perfect', benadrukt meester Ferdie.

De Koningsspellen in Nijkerk:

Ook ontbijten de kinderen samen van te voren en doen ze, net als veel andere kinderen in het land, een warming-up dans van Kinderen voor Kinderen. Om 10.00 uur beginnen de spellen.

Ook in Velp waren er Koningsspelen:

Traditie

Sinds de huldiging van Koning Willem-Alexander in 2013 worden de Koningsspelen traditioneel op de laatste vrijdag voor Koningsdag gehouden. Kinderen door het hele land ontbijten en sporten samen. Iedere school of plaats kan er zijn eigen invulling aangeven. De bedoeling is dat kinderen zien hoe leuk en belangrijk het is om samen te bewegen en gezond te eten.