Man sneed slachtoffer in wang: tbs

ARNHEM - Een 32-jarige Nijmegenaar is donderdag veroordeeld tot tbs met voorwaarden voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en tweemaal een poging daartoe.

De man sloeg op 24 januari 2016 een slachtoffer een gebroken kaak. Ook schopte hij hem meerdere keren op zijn hoofd, terwijl hij schoenen met stalen neuzen aan had.

Een paar weken later stak de man een ander slachtoffer met een mes in zijn been en in zijn wang. Beide slachtoffers moesten een medische behandeling ondergaan.

Volgens het Pieter Baan Centrum leed de man tijdens het plegen van de geweldsmisdrijven aan een paranoïde psychose. Hij was de grip op de realiteit verloren. Daarom kunnen hem volgens de rechtbank de misdrijven niet worden aangerekend. Vandaar dat hij geen celstraf opgelegd krijgt, maar tbs.

Hij moet de slachtoffers schadevergoedingen betalen van 560 en 1436,50 euro.