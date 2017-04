‘Geweld en misbruik bij Pluryn absoluut geen incident’

NIJMEGEN - 'Geweld en misbruik zijn geen incident bij jeugdzorginstelling Pluryn', dat zegt een oud-bewoner. Hij reageert naar aanleiding van het eerdere nieuws van de aanhouding van een medewerker die een client sexueel zou hebben misbruikt.

‘Het feit dat de jeugdzorginstelling geweld en misbruik afdoet als incident, is absoluut niet waar.’ Dat vertelt een anonieme bron, die zelf jarenlang in een woongroep van de instelling woonde. ‘Geweld is aan de orde van de dag, het hoort bij de cultuur daar.’

In een korte documentaire vertelt een anonieme bron het aangrijpende verhaal over zijn verblijf in een van de Plurynwoongroepen. De man, Nijmegenaar en nu eind 20, was getuige van fysiek en seksueel geweld. Hij beschrijft ook een hiërarchie, waarin het recht van de sterkste overheerst. ‘Het is net een soort gevangenisregime: als je daar nieuw binnenkomt, moet je opboksen tegen de jongeren en tegen begeleiders.’

Ingrijpen op een humane manier

Er is weinig concrete regelgeving over hoe om te gaan met geweld in instellingen voor jeugdzorg. ‘Eigenlijk staat er in de zorg niks op papier’, zegt Edwin Kudding, van Kudding en partners. Kudding geeft trainingen over hoe om te gaan met bepaalde vormen van geweld. ‘Er zijn geen wetten, de ‘gewone’ regels gelden ook in de jeugdzorg’. Ingrijpen is dus geoorloofd als er gevaar ontstaat voor de omgeving of betrokkenen, maar, zegt Kudding, het zou fijn zijn als dat op een humane manier kon gebeuren: je bent tenslotte hulpverlener.’

Onderzoek

Ook Micha de Winter, voorzitter van de onderzoekscommissie Geweld Jeugdzorg, komt aan het woord. ‘Er gaan heel veel verhalen rond over misbruik en dat is een aanleiding om het onderzoek voort te zetten’, aldus De Winter.

De documentaire is vanavond om 20.15 uur te zien op N1. De uitzending zal enkele malen herhaald worden.

Pluryn heeft aangegeven zich niet te herkennen in het verhaal, maar wil wel graag in gesprek met de oud-bewoner

