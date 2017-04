Edese Probleemwijk Veldhuizen: 'Het gaat goed, het gaat goed'

EDE - Er gebeurt natuurlijk nog wel eens wat, maar het gaat stukken beter met de Edese probleemwijk Veldhuizen. Dat zeggen de bewoners van de wijk zelf. Een rapport dat is opgesteld van de gemeenteraad van Ede bevestigd dat vandaag. Veldhuizen werd de afgelopen jaren geterroriseerd door straatterreur van hangjongeren en waren brandstichtingen en vernielingen schering en inslag.

'Het gaat goed, het gaat goed.' zegt Marie Timmerman, de voorzitter van de bewonerscommissie. Timmerman is één van de bewoners die voor het onderzoek is ondervraagd. In totaal zijn er negentien personen geïnterviewd: twaalf sleutelfiguren in de wijk, zoals bijvoorbeeld de directeuren van de basisscholen of bestuursleden van sportclubs. Verder ook vijf bewoners en twee jongeren.

Het is inderdaad rustiger geworden

Daarnaast was er een groepsinterview met vijftien jongeren en een gesprek met een grote groep mannen in de moskee Al Mouahidin. Tenslotte haalden de onderzoekers tijdens een drukbezochte bewonersbijeenkomst veel informatie op. 'We hebben laatst nog in een interview met Omroep Gelderland gezegd: 'We willen rust in de wijk,' aldus Timmerman. 'En het is inderdaad rustiger geworden.'

Gekeken is ook hoe de bewoners aankijken tegen het gemeentelijk beleid tegen de overlast in de wijk. 'We hebben de meeste jongeren in beeld en zeker als jongeren problemen gaan veroorzaken dan krijgen wij of via scholen signalen, of via de sociale teams, of via de jeugd BOA'S, of jongeren werkers, zegt verantwoordelijk wethouder Leon Meijer. 'er loopt heel wat rond in de wijk. Er zijn heel wat activiteiten.'

Politie is er meteen

Marie Timmerman is positief: 'Als je de wijkagent een appje stuurt, nou hij is er meteen.' Het onderzoeksrapport wordt vanavond in de gemeenteraad van Ede besproken. 'Het belangrijkste voor ons is dat de bewoners erkennen: De basis in onze wijk is goed', zegt wethouder Meijer. 'Maar laten we dat vooral uitbouwen naar een veilige en goede leefomgeving.'