Wouter Hamel geeft voorproefje van nieuwe album in Doetinchem

DOETINCHEM - De Nederlandse jazz- en popmuzikant Wouter Hamel timmert al een aantal jaren aan de weg. Hij is niet alleen meer bekend in Nederland, maar ook in het buitenland. In Doetinchem gaf hij alvast een voorproefje van zijn nieuwe album 'Amaury'.

Hamel studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 'Lichte Muziek en Zang' en hield zijn eindexamenconcert in 2001. In 2005 won hij het Nederlands Jazz Vocalisten Concours. Hij reist de hele wereld over om op te treden. Maar met name in Japan en Korea heeft hij al jaren een grote groep fans. Zijn nieuwe album bracht hij eerder deze maand daarom al daar als eerste uit. Wij hier in Nederland moeten nog wachten tot augustus. In het najaar gaat Wouter langs de poppodia in Nederland. Zie ook: website Wouter Hamel

