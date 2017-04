Spelers Jong Vitesse bezoeken basisschool: 'Even iets anders dan alleen maar voetbal'

ARNHEM - Vitesse zet zich met de stichting Vitesse Betrokken in voor maatschappelijke projecten. Normaal gesproken zijn het vooral de bekende spelers van het eerste elftal die zich naar buiten toe presenteren, dit keer was het de beurt aan vier spelers van Jong Vitesse om het project Vitesse Goals te ondersteunen.

De aftrap van dit project vond plaats in februari 2017 en nu is het de beurt aan de spelers om vragen over gezonde een gezonde leefstijl te beantwoorden.