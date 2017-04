De Graafschap staat er financieel weer wat beter voor

De transfer van Hidde Jurjus (rechts) bracht veel geld in het laadje voor De Graafschap

DOETINCHEM - De KNVB heeft De Graafschap teruggeplaatst in de zogeheten categorie 2. Dat betekent dat de Achterhoekse club niet meer onder verscherpt toezicht staat van de voetbalbond.

Het gaat financieel langzaam weer de goede kant op met De Graafschap. De licentiecommissie van de KNVB heeft het afgelopen jaar vooruitgang geconstateerd in de finaniciële situatie. Per 1 maart zit de club niet meer in categorie 1, oftewel de gevarenzone waarin De Graafschap regelmatig verantwoording moest afleggen.

In maart 2016 plaatste de KNVB de Achterhoekers onder curatele maar binnen een jaar is De Graafschap dus weer in rustiger vaarwater gekomen. Belangrijkste oorzaak van het herstel zijn twee toptransfers die de club deed. Hidde Jurjus (PSV) en Vincent Vermeij (Heracles Almelo) werden samen voor meer dan een miljoen euro verkocht.

Daarnaast schrijft De Graafschap op haar site dat ook sponsoren en supporters een grote steun zijn geweest en ook de investeerders op de achtergrond belangrijk zijn geweest in de 'promotie' naar categorie 2.