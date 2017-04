Komende uitzending: Koningsnacht met Arnhems talent, kunst op de koningsmarkt en hoe eet ik een tompouce?

ARNHEM - Donderdag 27 april in UIT met Esther

Uit met Esther staat deze week natuurlijk helemaal in het teken van Koningsdag.

Jong talent Devin Wild

Esther gaat tijdens Koningsnacht feesten op de muziek van Devin Wild. Devin Wild heet eigenlijk Dion Mons en groeide op in Arnhem. Dion is pas 18 jaar, maar reist al de hele wereld over met zijn muziek. Het is de derde keer dat hij draait op Koningsnacht. Een droom die uitkomt.

Kunst of kitsch

Kan je nou echt iets waardevols vinden op al die koningsmarkten? Esther en onze verslaggever gaan op zoek naar die ene klapper. Kunstkenner Pieter van Eekelen beoordeelt of het kunst of kitsch is.

En in Kunst op Straat, natuurlijk ook een koningsgezind kunstwerk. Wilhelmina in Apeldoorn van Greet Grottendieck. Pieter vertelt ons er alles over.

Tompouce en koning voor één dag

Koningsdag is natuurlijk pas compleet als je een tompouce hebt gegeten. Maar hoe eet je zo'n ding nou eigenlijk? Kampioensbakker Paul Berntsen onthult het geheim. Verder gaat Esther op pad met haar opblaastroon en is ze benieuwd wat jij zou doen als je de koning van Nederland zou zijn?