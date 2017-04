Kat met kroon luiert in Sonsbeekpark

ARNHEM - De 'Lazy King' ligt lekker lui languit in het gras van Park Sonsbeek in Arnhem. Het is een witte katachtige persoon met een kroontje.

Zijn hoofd steunt op zijn rechterarm. Badend in het zonnetje kijkt hij uit over de stad en denkt er het zijne van. Neemt ie even pauze? Onttrekt hij zich aan de drukte van de stad? Of overpeinst hij zijn leven of dat van de stadsmensen?

Franse kunstenaar

De Lazy King van de franse kunstenaar Alain Séchas ligt daar sinds de Sonsbeek beeldententoonstelling van 2008. De luie koning was hét beeld-merk van die tentoonstelling.

In 2012 werd het beeld onthoofd en in brand gestoken. Even was er de discussie of ie terug moest komen op dat plekje in het park. Maar hij kwam terug en ligt daar sindsdien weer te luieren.