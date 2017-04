Ondernemers Rivierengebied geïnteresseerd in fruitthemapark

Foto: RBT Rivierenland / BRC

DODEWAARD - Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland is al sneller dan gedacht in gesprek met ondernemers over de komst van een attractiepark rond het thema fruit. Dat zegt directeur Richard de Bruin van het RBT. De werktitel van het mogelijke themapark is Fruitrijk, maar dat kan nog veranderen volgens de Bruin.

Onlangs werd een haalbaarheidsstudie afgrond waaruit bleek dat een attractiepark rond fruit minimaal 350-duizend bezoekers per jaar naar het Rivierengebied zal trekken. De omzet zou rond de 7,5 miljoen euro kunnen liggen. Geen achtbanen, maar wel retail en gastronomie Het wordt geen attractiepark met achtbanen benadrukt De Bruin. Het park moet het gaan hebben van retail, gastronomie, attracties en evenementen. Zo wordt gedacht aan speciale evenementen rond de bloesemtijd, Halloween en Kerst. Er worden al gesprekken gevoerd met ondernemers met name uit de regio zelf vertelt De Bruin. In aanvang werd uitgegaan van een ontwikkeltijd van het park van minimaal 5 jaar. Maar het gaat nu wel voorspoedig met de belangstelling volgens de RBT directeur. Er worden al drie mogelijke locaties genoemd voor 'Fruitrijk'. Het gaat dan om : recreatiegebied de Gouden Ham in het Land van Maas en Waal, de Beldert bij Tiel of de omgeving van landgoed Marienwaerdt bij Deil. Naast Fruitrijk denkt het RBT Rivierenland nog aan een tweede themapark. Daarbij gaat het om het thema water. Dat plan staat nog meer in de kinderschoenen.