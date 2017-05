Na de capitulatie: de Duitse vos houdt zijn streken

AMSTERDAM - Een foto die is gemaakt op 9 april 1945: Duitse soldaten leveren die dag in Amsterdam hun wapens in bij de Canadezen. De foto wekt de indruk dat de voormalige bezetter niets meer te vertellen heeft en de geallieerde overwinnaar alles, maar niets is minder waar.

In het boek De bevrijding van Nederland 1944-1945, Oorlog op de flank, onder redactie van C.P.M. Klep en B. Schoenmaker wijzen de auteurs er op dat de geallieerden na de bevrijding de Duitse militaire structuur in Nederland aanvankelijk vrijwel ongemoeid lieten. Gevolg was dat Duitse diehards, nota bene na de capitulatie, in een aantal gevallen nog rekeningen konden vereffenen. Duitse executies gaan door Met teruggegeven wapens en onder het oog van de Canadezen kwam een onbekend aantal Duitse soldaten alsnog om voor een Duits vuurpeloton, bijvoorbeeld voor desertie, al dan niet met aanhalingstekens. Lees hier meer over het lot van twee van hen.