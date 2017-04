Ongeluk Lunteren: jongen (16) niet in levensgevaar

Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - De fietser die woensdagavond in Lunteren door een auto werd geschept, is niet in levensgevaar. Dat meldt de politie. Details over zijn toestand zijn niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde net voor 22.00 uur op de Klomperweg. De fietser, een jongen van 16, en de auto reden in dezelfde richting. Volgens de politie ging het mis toen de fietser kort voor de auto linksaf sloeg. De jongen werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zie ook: Auto schept fietser in Lunteren