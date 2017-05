Churchill en de Britse koning verblijden het volk en de wereld: VE Day, Victory in Europe

Churchill spreekt het volk toe - publiek domein

ARNHEM - Op 8 mei meldt Winston Churchill via de BBC het einde van de oorlog in Europa. Victory in Europe: VE Day. En dat wordt groots gevierd op pleinen en 's avonds op straat met vreugdevuren. De Big Ben wordt met zoeklichten uitgelicht. Wel even wat anders als tijdens de Blitz en de tijd van de V1's en V2's.

De strijd tegen de Japanners is op dat moment nog niet gestreden maar het bloedvergieten in Europa is voorbij, Victory in Europe. En aan het eind van het filmpje is daar 'the King's speech'.