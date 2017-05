Kogels fluiten op de Dam in 'bevrijd' Amsterdam

AMSTERDAM - Nederland geldt officieel als bevrijd op 5 mei, maar het gevaar is nog allerminst voorbij. Op 7 mei 1945 gaat het vreselijk mis in Amsterdam.

Want pas op 7 mei trekken de geallieerden het bezette westen van Nederland binnen. Onder meer in Amsterdam hangt al dagen een opgewonden sfeer. De Dam ziet die 7e april zwart van de mensen. Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten negeren afspraken uit de akkoorden met de Duitsers en lopen gewapend op straat. Ze proberen Duitse soldaten te ontwapenen.

Schoten op de dam

Op enig moment slaat de vlam in de pan en openen soldaten van de Kriesgmarine vanuit De Groote Club op de Dam het vuur op de BS'ers, die het vuur beantwoorden.De chaos is compleet en er vallen tal van doden, door kogels of omdat ze in de chaos onder de voet worden gelopen. Er vallen zeker 31 doden. Het aantal gewonden is niet helemaal duidelijk. Krantenberichten uit die tijd noemen er 100 tot 120.

De Duitse soldaten die op de menigte schoten, zijn nooit vervolgd. Op 9 mei 1945 halen Canadese soldaten de matrozen uit de Groote Club en zetten ze op transport naar Duitsland.