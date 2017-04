Primeur met hennep voor woonhuis Lievelde

ULFT - Een woning in Lievelde is het eerste huis in Nederland waar hennep als isolatiemateriaal wordt gebruikt in de gevel. Het duurzame karakter van het materiaal is reden voor de initiatiefnemers om een pilot te starten.

'Het materiaal dat we hier gebruiken, is voor de Nederlandse markt helemaal nieuw', vertelt uitvoerder Ruud Lurvink. Hoewel in Duitsland en Oostenrijk hennep al veelvuldig wordt toegepast in het isoleren van woningen, wordt in Nederland de isolatie op dit moment nog veel met polystyreen gedaan.

'Willen we duurzaam zijn, dan moeten we aardolieproducten niet gebruiken', aldus Rob van Kuik, de importeur van het isolatiemateriaal. 'Daar draagt hennep natuurlijk erg aan bij.'

Geen joint draaien

Het is overigens niet zo dat men een joint kan draaien van het isolatiemateriaal. 'Er zit absoluut geen stof in die niet mag of kan', aldus Van Kuik. 'Het roken van deze gevel heeft geen zin, je wordt er niet high van.'

Uitvoerder Lurvink moet nog wel even wennen aan de hennepisolatie, maar ziet toekomst: 'Het werkt wat anders dan de producten waar we nu mee werken. Maar als we er een paar projecten meer hebben gedaan, gaat dat zeker goed functioneren.'