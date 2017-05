Wageningen: de puntjes worden op de i gezet

WAGENINGEN - Op 6 mei 1945 vindt in Wageningen opnieuw overleg plaats tussen de Canadezen en de Duitsers. Want je overgeven is een, maar hoe je een en ander vervolgens netjes afwikkelt is twee.

Terwijl bevrijd en feestend Nederland net een beetje op stoom komt, wordt in Wageningen, in de aula van de Landbouwhogeschool, het overleg voortgezet tussen de Canadezen en de Duitsers over de precieze invulling van de zogeheten 'Orders of surrender', zoals die een dag eerder waren overeengekomen in Hotel de Wereld. Die orders, opgesteld door de Canadese generaal Foulkes, waren bedoeld voor de Duitse commandant Blaskowitz die ze op zijn beurt weer moest overbrengen aan zijn troepen. Afspraak is afspraak: Duitse soldaten ruimen landmijnen op in de duinen van Noord-Holland - screenshots Canadese legerfilm Ze omschreven precies hoe de troepen zich moesten gedragen, voordat ze zouden worden ontwapend. Ook moest Blaskowitz de geallieerden alle informatie geven over zijn troepensterkte, militaire voorraden, mijnenvelden, voorraden enzovoorts. De Britten en Canadezen zullen de volgende dag op 7 mei het bezette gebied intrekken.