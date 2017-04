Opgepakte man Cambodja oud-pastor van Culemborg

Foto: Oud-Katholieke kerk Culemborg (Wikipedia)

CULEMBORG - De man, die in Cambodja is aangehouden op verdenking van het maken van kinderporno is een oud-pastoor van de Oud-Katholieke Kerk in Culemborg. De man nam daar vier jaar geleden afscheid en is momenteel werkzaam op het Schipholpastoraat.

De 53-jarige Nico S. werd in Siem Reap, de stad bij het tempelcomplex Ankor Wat, aangehouden. Hij zou bijna 1300 foto's van naakte minderjarige jongens op zijn fototoestel hebben gehad. Het gaat om kinderen tussen de 11 en 15 jaar, zo meldt de NOS. Als Nico S. schuldig wordt bevonden, hangt hem een straf van 7 tot 15 jaar cel boven het hoofd. Na zijn afscheid in Culemborg heeft hij een studieverlof doorgebracht in Cambodja om het Boeddhisme goed te leren kennen. Ook is hij betrokken geweest bij de hulpverlening aan de nabestaanden van de MH17-ramp. Verschillende bezoeken Volgens de Cambodia Daily bezocht de man de afgelopen jaren verschillende keren een klein dorp in de buurt van Siem Reap. S. zou dat volgens de krant hebben toegegeven. Ook schrijft de krant dat de oudere inwoners van het dorp wisten wat hij deed en dat meerdere inwoners de man hebben aangegeven bij de politie.