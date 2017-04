Klaasen terug bij De Graafschap voor cruciaal duel in Almere

DOETINCHEM - Robert Klaasen maakt bij De Graafschap zijn rentree in het cruciale duel van vrijdag tegen Almere City. Dat gaat ten koste van Lion Kaak.

Klaasen lag er een week uit met een enkelblessure die hij opliep tijdens de uitwedstrijd tegen FC Volendam. De middenvelder moest het duel met MVV aan zich voorbij laten gaan. De terugkeer van Klaasen betekent dat Lion Kaak weer op de bank moet plaatsnemen in Almere.

Last met sprinten

Andrew Driver is nog niet speelklaar. De Engelsman kampt met liesklachten en trainde donderdag apart. 'Het is vervelend, net nu ik in goede doen was overkomt hij dit. Vooral met sprinten krijg ik steeds last en dan doe ik het elftal te kort', sprak de aanvallend ingestelde linksback.

Afhankelijk

Zijn plaats wordt opnieuw ingenomen door Tolgahan Cicek die ook al speelde tegen MVV. De Graafschap is vrijdag afhankelijk van het resultaat van Cambuur Leeuwarden dat thuis RKC Waalwijk ontvangt. Ook de Brabanders strijden nog voor een play-off ticket. Beide ploegen staan bovenaan in de periode, maar De Graafschap heeft een veel minder goed doelsaldo.

Opstelling: Bednarek, Van Overbeek, Nieuwpoort, Straalman, Van Diermen, Cicek; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek en Van den Hurk.