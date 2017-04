Er op uit in de natuur: Fotoworkshop zonsopgang

Komend weekeinde is er voldoende te beleven voor u in de natuur. Wij hebben een aantal activiteiten voor u op een rijtje gezet.

Dierenspeurtocht bij het kasteel

Kasteel Cannenburch ligt aan de rand van een heel bijzonder natuurgebied: De Veluwe. Hier leven prachtige dieren maar die blijven natuurlijk niet stilzitten. Daarom zijn er van 22 april t/m 5 mei in de kelders van het kasteel, in de bomen van het park en in het Bouwhuis namaak dieren geplaatst. Maar let op! Niet alle dieren horen thuis op de Veluwe. Weet jij het verschil? Voor de speurders die na afloop alle Veluwse dieren hebben gevonden en opgeschreven, is er een kleine verassing in de kelders van het kasteel.

Waar: Vaassen

Wanneer: zaterdag 22 april

Meer informatie: Geldersch Landschap en Kasteelen

Fotoworkshop zonsopgang

Foto: Maarten Koudijs Bron: Omroep Gelderland

Het begin van de lente, een prachtige stromende beek en een stil uitgestrekt bos op de Veluwe zijn het decor van een boeiende fotoworkshop. Vandaag staan landschapsfotografie, macro- en close-upfotografie in het teken van ontluikende lente in de mooie Leuvenumse Bossen. Je moet er vroeg voor opstaan maar wat krijg je er veel voor terug! Mooi licht, het geluid van de ontwakende natuur en een goede kans op een ontmoeting met edelhert, ree of wild zwijn. En dan, dwalend langs de beek de lente vastleggen. Bosanemoontjes, bloeiend ruig haarmos en misschien al het eerste tere beukenblad. Met een beetje geluk dwalen “Witte Wieven” in alle vroegte door ‘t bos.

Waar: Leuvenumse bos

Wanneer: zaterdag 22 april

Meer informatie: Staatsbosbeheer

Vroege vogels spotten

Foto: Juliëtte Gribnau, bron: IVN

Vogels krijgen de kriebels in het vroege voorjaar: voortplantingsdrift. Dat is niet alleen leuk voor hen, maar ook voor mensen. Want bij dat voorjaarsgedrag hoort het enthousiaste zingen van de vogelmannetjes. Ze bakenen daarmee hun voedselterritorium af en ze hopen een vrouwtje voor zich te winnen. Dat zal inmiddels wel gelukt zijn, want er is al druk genesteld. Van hun enthousiasme kunnen wij meegenieten. De natuurgidsen van IVN Arnhem staan zondagochtend vroeg om 08.00 uur voor je klaar om je mee te laten profiteren van alles wat het voorjaar aan enthousiaste vogels heeft te bieden

Waar: Arnhem

Wanneer: zondag 23 april

Meer informatie: IVN Arnhem