Politieonderzoek in Zwolle vanwege dodelijke schietpartij Vaassen

Foto: GinoPress

ARNHEM - Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een carpoolplaats in Vaassen doet de politie onderzoek in de stadsgracht in Zwolle. Waar de politie naar op zoek is, wil een woordvoerder niet zeggen.

Bij de schietpartij in de nacht van 10 op 11 maart kwam een 25-jarige man uit Vaassen om het leven. Een week later heeft de politie op dezelfde plek een buurtonderzoek gehouden. Bij het onderzoek op het Rode Torenplein in Zwolle worden duikers ingezet.