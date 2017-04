Grote voetbalfile op A12; grenscontrole door politie

BABBERICH - De Duitse politie houdt donderdagmiddag een grote grenscontrole bij de A12. Alle voertuigen worden daar gecontroleerd. Daardoor staan er nu files op de snelweg.

De grenscontrole zorgt ervoor dat er rond 12.00 uur vijf kilometer file staat tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging voor automobilisten is bijna een half uur.

Mogelijk controle voor voetbalwedstrijd

In de file staan veel touringcars met voetbalfans die onderweg zijn naar Gelsenkirchen. Daar is vanavond de wedstrijd Schalke 04-Ajax. Waarop wordt gecontroleerd, is niet duidelijk.

'File te lang, dan weg weer open'

De Duitse politie controleert alle voetbalsupporters, zo meldt de Landelijke Eenheid van de politie. De Nederlandse politie is alleen aanwezig voor ondersteuning. De lengte van de files wordt in de gaten gehouden, als de file te lang is gaat de weg weer open.

Hoelang de controle gaat duren is niet duidelijk.