Familielid levert verdachte bij politie af

TIEL - Een man die gezocht werd voor diefstal van een pinpas in Tiel, is door een familielid doorgestuurd naar de politie. Bureau GLD toonde vorige week beelden van de man.

De man wordt ervan verdacht een pinpas gestolen te hebben van een woongroep in Tiel.

Duizenden euro's kwijt

Met de pas is op verschillende momenten en in verschillende plaatsen gepind. In totaal weet de man bijna €4000 buit te maken. Hoe hij aan de pas en code is gekomen is niet duidelijk.

Pas dagenlang weg

Bewoners en begeleiders van de woongroep in Tiel kwamen er pas na dagen achter dat de pas gestolen was, toen was er al meerdere keren geld mee opgenomen in Tiel, Culemborg en Utrecht.

Herkend door familie

Een familielid van de verdachte zag beelden van Bureau GLD voorbijkomen waarop de verdachte te zien was. Naar eigen zeggen is het familielid direct met de man naar de politie gegaan. De verdachte is aangehouden.

