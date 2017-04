14-jarige jongen opgepakt na straatroof

DUIVEN - Een 14-jarige jongen uit Didam is woensdag aangehouden. Hij zou met geweld een handtas hebben gestolen in Duiven.

Een vrouw werd rond 17.45 uur op het Droopad door twee jongens beroofd. Ze zouden zijn weggerend richting centrum.

Aan de hand van het signalement kon even later op de Putterstraat de jongen worden opgepakt. De andere jongen wist te ontkomen.

De 14-jarige bleek in het bezit te zijn van de portemonnee van het slachtoffer van de straatroof. Ook had hij enkele telefoons bij zich. Die zijn in beslag genomen.

De tas van de vrouw is in de Iepenlaan gevonden. De portemonnee en de tas zijn aan haar teruggegeven.