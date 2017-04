Die hard-fans NEC gaan club onvoorwaardelijk steunen in slotfase seizoen

NIJMEGEN - De die hard-fans van NEC scharen zich massaal achter de club in de slotfase van het seizoen.

Ze komen zaterdag al om vijf voor twaalf bij De Goffert bijeen en hebben afgesproken dat ze de club in nood onvoorwaardelijk gaan steunen. Op de Facebookpagina van de fanatieke supportersvereniging eNieSee HKN is daartooe een oproep gedaan.

De afgelopen weken is er in supporterskringen en op sociale media veel gediscussieerd over de positie van trainer Peter Hyballa. Een deel van de fans is van mening dat hij te veel wisselt en voor onrust zorgt in zijn jonge selectie, maar veel supporters zijn van mening dat de trainer weinig blaam treft. \

De doorgaans kritische Nijmeegse zanger en NEC-supporter Jean Knipping heeft zijn eigen methode om de boel op scherp te zetten: "Allo Peter, Im sammensprach mit alle supporters haben wirr ein aktie angefangen um vaten Bier zu schenken furr die jungs when sie gewinnen heute Samstag. Dass ist besser dan fiel ziegeln durch die ramen. Wirr stehn auf 3 vaten bier Fiell gluck die 3 kommende spielen."